Cim Bom’un ilk hedefi, sezon başında da ısrarla istenen, ancak bonservis bedeli karşılanamayınca 15 Milyon Euro’ya Monaco’nun yolunu tutan Henry Onyekuru... Fransa’da aradığını bulamayan ve bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzan kalan Nijeryalı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması için her yol denenecek. Genç yeteneğin de Galatasaray’a dönmeye çok sıcak bakması, Sarı-Kırmızılılar’ı bu transfer girişiminde avantajı kılıyor.

6 Milyon Euro reddedildi

Gündemdeki bir diğer yıldız Hakan Çalhanoğlu... Onyekuru ile sol kanadı hızlandırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, 10 numarayı da Belhanda’nın yerine Hakan’a vererek hücumda daha etkili bir takım yaratmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde 6 Milyon Euro’luk resmi teklifi Milan tarafından reddedilen Galatasaray Yönetimi, bu teklifi geliştirerek İtalyan kulübünün kapısını bir kez daha çalacak.

Yoğun telefon trafiği var

Devre arasında Belhanda’yı 11 Milyon Euro civarında bir rakam karşılığında Al İttihad’a satmayı düşünen Galatasaray, Faslı futbolcudan gelecek parayla hem Hakan’ın bonservisini hem de Henry’nin kiralama bedelini karşılamayı hedefliyor. Söz konusu operasyon için Türkiye, Suudi Arabistan, İtalya ve Fransa dörtgeninde geniş çaplı bir telefon trafiği ve pazarlık süreci yaşanıyor.

(Fanatik)