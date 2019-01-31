Galatasaray Diagne'yi açıkladı! İşte sözleşme şartları
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin 10 milyon euro karşılığında transfer edildiğini ve oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin 10 milyon euro karşılığında transfer edildiğini ve oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
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