Galatasaray, Doğukan Sinik transferinde sona geldi
Galatasaray, Antalyaspor'un genç futbolcusu Doğukan Sinik'le anlaşmak üzere.
Sarı-kırmızılılar, cüzi bir bonservis bedeli ya da takas karşılığında 20 yaşındaki sağ kanadın transferini bitirmeye çalışacak.
Bu sezon 35 maçta görev alan Doğukan, gösterdiği performansla U-21 Milli Takımı'na da çağrıldı. Oyuncunun da Cimbom'a transfer olmayı çok istediği öğrenildi.
(Sabah)
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