Sarı-kırmızılılar, cüzi bir bonservis bedeli ya da takas karşılığında 20 yaşındaki sağ kanadın transferini bitirmeye çalışacak.

Bu sezon 35 maçta görev alan Doğukan, gösterdiği performansla U-21 Milli Takımı'na da çağrıldı. Oyuncunun da Cimbom'a transfer olmayı çok istediği öğrenildi.

(Sabah)