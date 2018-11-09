Galatasaray, Donk ve Rorigues'e verilen cezalar için Tahkim Kurulu'na başvurdu

Derbi sonrası yaşanan olaylarla ilgili kararlar dün açıklanmış ve Donk 6, Rodrigues ise 3 maç cezaya çarptırılmıştı.

Bunun üzerine Galatasaray Kulübü bugün Donk ve Rorigues için Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Bu başvurunun ardından yönetim, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve orta saha oyuncusu Ndiaye için de önümüzdeki günlerde kurulun yolunu tutacak.

(TRT Spor)