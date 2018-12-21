Galatasaray, Dorukhan Toköz'ü elinden kaçırdı
Sezon başında Fatih Terim'in de takip ettiği genç oyuncu için scout ekibi ‘Galatasaray'da oynayacak düzeyde değil' yorumunu yaptı.
Beşiktaş'ta son dönemde yıldızı parlayan Dorukhan Toköz'ün sezon başında Florya'nın kapısından döndüğü belirtildi. Bilindiği gibi, 2017-18 sezonunun bitiminin ardından Dorukhan Toköz'ün Eskişehirspor ile sözleşmesi sona erdi ve genç oyuncu bonservisini eline aldı.
BEŞİKTAŞ HEMEN KAPTI
Fatih Terim'in milli takımlardan takip ettiği ve sıcak baktığı 22 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın gündemine geldi. Ancak Galatasaray Kulübü'nde scout ekibi Dorukhan Toköz için "Kulübümüzde oynayacak ve seviyede değil" raporu verdi. Bu rapor üzerine 22 yaşındaki oyuncunun transferinden vazgeçildi. Dorukhan kısa bir süre sonra Beşiktaş'a önerildi ve sadece 300 bin euro garanti ücrete imza attı.
(Takvim)
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