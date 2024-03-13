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Spor

Galatasaray, Dries Mertens'in kararını bekliyor

Galatasaray, futbolu bırakmayı düşünen Dries Mertens için henüz somut adım atmadı. Belçikalı yıldızın sezon sonunda vereceği karar bekleniyor.

Sabah13 Mart 2024 Çarşamba 09:27 - Güncelleme:
Galatasaray, Dries Mertens'in kararını bekliyor
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Galatasaray'ın en tecrübeli iki oyuncusu Fernando Muslera (1986) ve Dries Mertens'in (1987) sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

Muslera'ya yeni teklif hazırlayan sarı-kırmızılı kulüp, Mertens için somut adım atmadı. Futbolu bırakmayı düşünen Belçikalı yıldızın sezon sonunda vereceği karar bekleniyor.

İki aydır Galatasaray'ı hücumda taşıyan Mertens, futbola devam etmek isterse, sezon sonunda seçilecek yeni yönetimin kararı belirleyici olacak.

Galatasaray'da bu sezon 41 maçta süre bulan Mertens, 7 gol attı ve 10 asist yaptı.

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