Geçen sezonun kadrosuna göre orta sahada sayısal rekabeti azalan Galatasaray, transfer dönemi sona ermeden bu noktaya önemli bir takviye yapmakta kararlı. Torreira, Sara, Demirbay ve Berkan dışında merkez orta sahası kalmayan Aslan, bu bölge için çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Galatasaray, Arsenal'den Jorginho'yu transfer etmek için harekete geçmeye hazırlanıyor. Haberde, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin Sarı-Kırmızılılar adına bir avantaj olabileceği ifade edildi. Öte yandan 32 yaşındaki İtalyan milli orta sahanın, kulübü Arsenal ile olan sözleşmesi de sezon sonunda sona erecek. Öte yandan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın ise Jorginho'yu kadronun değerli bir üyesi olarak gördüğü ve rotasyonda halen fayda sağlayabileceğini düşündüğü için transfere sıcak bakmadığı belirtildi.