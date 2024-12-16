Galatasaray, Manchester United forması giyen yıldız ismi gündemine aldı: Victor Lindelöf

RADARDAKİ İSİM LİNDELÖF

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, yıldız bir ismi gündemine aldı. Tuttomercato'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Manchester United forması giyen Victor Lindelöf ile ilgileniyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

30 yaşındaki futbolcunun İngiliz deviyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Galatasaray, kış transfer döneminde oyuncuyu uygun bir fiyata kadrosuna katmak istiyor.

TÜRKİYE'YE SICAK

Öte yandan İsveçli stoperin de Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

MANU, 30 yaşındaki oyuncuyu 2017 yılında Benfica'dan 35 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Gözden düşen Lindelöf, bu sezon sadece 8 maçta forma giydi ve 294 dakika sahada kalabildi.