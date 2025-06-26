Leroy Sane'nin ardından transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için Almanya'dan sağ bek iddiası gündeme geldi.

Bild'de yer alan habere göre, Galatasaray, Heidenheim forması giyen 27 yaşındaki sağ bek Omar Traore ile ilgileniyor.

PEŞİNDEKİ DİĞER TAKIMLAR

Sarı-kırmızılıların bu transferde yalnız olmadığı ve Borussia Mönchengladbach ile Union Berlin'in de Traore ile ilgilendiği yazıldı. Bu takımlar arasından Borussia Mönchengladbach'ın transfer için harekete geçtiği ve Traore ile görüştüğü kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Heidenheim'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Traore, 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun kulübü ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.