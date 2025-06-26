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  • Galatasaray dümeni Almanya'ya kırdı! Hedef 27'lik sağ bek Omar Traore
Spor

Galatasaray dümeni Almanya'ya kırdı! Hedef 27'lik sağ bek Omar Traore

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz iddia Alman basınından geldi. Sarı kırmızılı ekip, Heidenheim forması giyen 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Omar Traore ile yakından ilgileniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 12:47 - Güncelleme:
Galatasaray dümeni Almanya'ya kırdı! Hedef 27'lik sağ bek Omar Traore
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Leroy Sane'nin ardından transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için Almanya'dan sağ bek iddiası gündeme geldi.

Bild'de yer alan habere göre, Galatasaray, Heidenheim forması giyen 27 yaşındaki sağ bek Omar Traore ile ilgileniyor.

PEŞİNDEKİ DİĞER TAKIMLAR

Sarı-kırmızılıların bu transferde yalnız olmadığı ve Borussia Mönchengladbach ile Union Berlin'in de Traore ile ilgilendiği yazıldı. Bu takımlar arasından Borussia Mönchengladbach'ın transfer için harekete geçtiği ve Traore ile görüştüğü kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Heidenheim'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Traore, 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun kulübü ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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