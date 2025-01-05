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  • Galatasaray dümeni Almanya'ya kırdı! Hedef Bayern Münih'in 28'lik yıldızı Leroy Sane
Spor

Galatasaray dümeni Almanya'ya kırdı! Hedef Bayern Münih'in 28'lik yıldızı Leroy Sane

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray yeni hedefini belirledi. Sarı kırmızılı ekip, Alman devi Bayern Münih'in takımda düşünmediği 28 yaşındaki deneyimli yıldız Leroy Sane'yi gündemine aldı. İşte detaylar...

Akşam5 Ocak 2025 Pazar 09:29 - Güncelleme:
Galatasaray dümeni Almanya'ya kırdı! Hedef Bayern Münih'in 28'lik yıldızı Leroy Sane
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Geçtiğimiz günlerde Alman basınından Sky Sport, Galatasaray'ın Leroy Sane ile ilgilendiğini yazmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Bayern Münih'ten ayrılması beklenen dünya yıldızıyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor.

Sane, kendisini yeniden kanıtlayabileceği bir takımda forma giymek ve parlamak istiyor. Bu sezon 19 resmi maçta sadece 915 dakika süre alan Alman hücumcu 5 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı. Almanya'da oyuncuyla ilgili çeşitli iddialar var. Bir kısım Sane'nin Barcelona'ya gitmek istediğini ve bunun için maaşından fedakarlık yapacağını yazdı.

Newcastle United da Sane ile görüşecek. Bazı haberlerde ise Sane'nin Bayern Münih'te kalmak istediği iddia edildi. Bayern Münih efsanesi Lothar Matthaus, geçtiğimiz günlerde Sane'nin geleceğiyle ilgili şunları söylemişti: "Coman, Gnabry ve Sane kalmayacak. En azından biri kesinlikle gidecek.

Çünkü bu pozisyonlarda yeni isimler değerlendiriliyor." Galatasaray Yönetimi, gelecek sezon için oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirecek. Maaş konusunda pazarlığın yapılması bekleniyor. Mevcut kadrodaki planlamalar da bu transferde etkili olacak. Alman basınında yapılan Sane'nin ayrılık ihtimaliyle ilgili anketlerde sporseverler oyuncuyu göndermekten yana.

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