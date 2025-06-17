Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden G.Saray, savunma rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı Yönetim, rotasını Fransa'ya çevirdi. L'Equipe'de yer alan habere göre Cim-Bom, Monaco'nun 26 yaşındaki stoperi Mohammed Salisu'yu kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekibinde mutsuz olan sol ayaklı savunmacının, Aslan'a sıcak baktığı da aktarıldı. Bu sezon istediği süreleri alamayan Ganalı oyuncu, sadece 24 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 568 dakika süre alan ve 3 gol katısı veren Salisu'nun piyasa değeri ise 12 milyon euro civarında. Kulübüyle sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden başarılı savunmacının bonservisi için bugüne kadar 27 milyon euro ödendi.