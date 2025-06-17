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Spor

Galatasaray dümeni Fransa'ya kırdı! Hedef 26'lık stoper Mohammed Salisu

Savunmaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, aradığı ismi Fransa'da buldu. Sarı kırmızılı ekip, Monaco forması giyen 26 yaşındaki stoper Mohammed Salisu'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

AKŞAM17 Haziran 2025 Salı 09:19 - Güncelleme:
Galatasaray dümeni Fransa'ya kırdı! Hedef 26'lık stoper Mohammed Salisu
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Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden G.Saray, savunma rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı Yönetim, rotasını Fransa'ya çevirdi. L'Equipe'de yer alan habere göre Cim-Bom, Monaco'nun 26 yaşındaki stoperi Mohammed Salisu'yu kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekibinde mutsuz olan sol ayaklı savunmacının, Aslan'a sıcak baktığı da aktarıldı. Bu sezon istediği süreleri alamayan Ganalı oyuncu, sadece 24 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 568 dakika süre alan ve 3 gol katısı veren Salisu'nun piyasa değeri ise 12 milyon euro civarında. Kulübüyle sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden başarılı savunmacının bonservisi için bugüne kadar 27 milyon euro ödendi.

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