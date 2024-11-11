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  • Galatasaray dümeni İspanya'ya kırdı! Hedef Sevilla'nın 27'lik yıldızı
Spor

Galatasaray dümeni İspanya'ya kırdı! Hedef Sevilla'nın 27'lik yıldızı

Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray ara transfer için şimdiden hazırlıklara başladı. Sarı kırmızılı ekip, İspanyol ekibi Sevilla'nın 27 yaşındaki genç yıldızı Gonzalo Montiel'i listesine aldı. İşte detaylar...

11 Kasım 2024 Pazartesi 16:25 - Güncelleme:
Galatasaray dümeni İspanya'ya kırdı! Hedef Sevilla'nın 27'lik yıldızı
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Süper Lig'de geride bırakılan 12 haftayı namağlup lider tamamlayan Galatasaray'da bir yandan da Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar özellikle sağ bek bölgesi için çalışmalarını sıkı tutuyor. İspanyol basını ise bu doğrultuda flaş bir iddia ortaya attı.

JELERT YERİNE DÜNYA ŞAMPİYONU

Fichajes'te yer alan habere göre Galatasaray; Sevilla forması giyen Gonzalo Montiel ile ilgileniyor. Everton, Galatasaray, Bologna ve Nottingham Forest'ın oyuncunun transferi için Ocak ayında harekete geçebileceği vurgulandı.

REKABET YOĞUN OLACAK

Galatasaray'ın Montiel'e Türkiye Ligi'nde ve muhtemelen Avrupa kupalarında oynama şansı sunabileceğinden, Bologna da Serie A'da sağlam bir alternatif sunabileceğinden, rekabetin yoğun olacağının altı çizildi.

Arjantinli sağ bekin transferiyle ilgili kararın, gideceği kulübün sportif beklentilerine bağlı olabileceği vurgulandı.

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