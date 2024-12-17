Galatasaray için İtalya'dan bir kez daha Lorenzo Pellegrini iddiası gündeme geldi.

Corriere dello Sport, geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılıların, Roma'nın kaptanı ile ilgilendiğini öne sürmüştü. İtalyan basını, bu kez Pellegrini için Galatasaray'ın güvenli bir liman olabileceğini yazdı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, ocak ayında büyük bir değişime hazırlanan Roma'da gözden çıkartılan isimlerden biri de takıma geldiğinden bu yana en kötü dönemini yaşayan Lorenzo Pellegrini.

NAPOLI VE INTER

Pellegrini'nin yeni sözleşme konusunun da soru işareti olduğu ve İtalyan oyuncunun menajerinin şimdiden kulüp arayışlarına başladığı, oyuncusunu Napoli ve Inter'e önerdiği kaydedildi. Ancak 28 yaşındaki futbolcunun yıllık 5 milyon euro'luk ücretinin transfer için bir sorun olabileceği ifade edildi.

ZANIOLO, ICARDI, OSIMHEN...

Pellegrini için Galatasaray seçeneğinin de masada olduğu kaydedildi. İtalyan futbolcu için yapılan yorumda, "Galatasaray ve İstanbul, kariyerini yeniden başlatmak için güvenli bir liman. Nicolo Zaniolo, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'den sonra sıra Pellegrini'de olabilir." denildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Roma'da bu sezon 17 maçta sahaya çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Pellegrini'nin kulübü Roma ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.