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  • Galatasaray dümeni İtalya'ya kırdı! Hedefteki 10 numara Mario Pasalic
Spor

Galatasaray dümeni İtalya'ya kırdı! Hedefteki 10 numara Mario Pasalic

Ara transfer döneminde takıma 10 numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray Japon yıldız Kamada da umduğunu bulamayınca dümeni bir başka İtalyan kulübüne kırdı. Sarı kırmızılı ekip, bu sefer Atalanta forması giyen Mario Pasalic için görüşmeler gerçekleştirecek. İşte detaylar...

21 Ocak 2024 Pazar 11:57 - Güncelleme:
Galatasaray dümeni İtalya'ya kırdı! Hedefteki 10 numara Mario Pasalic
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Galatasaray, 10 numara transferi hedefi doğrultusunda temaslarını sıklaştırmış durumda. Bir süredir Lazio'nun Japon yıldızı Kamada ile ilgilenen Sarı-Kırmızılılar, İtalyan kulübünü bir türlü maliyet konusunda ikna edebilmiş değil.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Lazio cephesinin inadını kıramayan Galatasaray Yönetimi, rotayı gündemdeki diğer 10 numara olan Mario Pasalic'e çevirdi. Hırvat yıldız da tıpkı Kamada gibi yeterli süreyi bulamamaktan şikayetçi ve ayrılık fikrine sıcak bakıyor. 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın ilgisine de sıcak yaklaştığı öğrenildi.

YENİ FORMÜL MASADA

Sarı kırmızılılar şimdi Atalanta'yı bu transfere ikna etmeye çalışacak. Galatasaray, Pasalic konusunda da satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masaya koydu. Serie A temsilcisinin bu teklife vereceği cevap, transfer sürecinde belirleyici rol oynayacak.

GENİŞ LİSTE HAZIRLANDI

Eğer görüşmeler pazarlığa açılırsa, Galatasaray da kesenin ağzını açacak. Ancak Lazio cephesinde olduğu gibi katı bir tutum sergilenirse, Sarı-Kırmızılılar listedeki diğer alternatiflere yönelecek.

28 yaşındaki Pasalic, bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı 25 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.

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