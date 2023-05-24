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Spor

Galatasaray, dünya yıldızına kavuşuyor! Herkes bu transferi bekliyordu

Galatasaray, şampiyonluğa adım adım ilerlerken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yarışabilecek bir kadro kurmayı hedeflerken, gündeme yeni bir isim geldi. Galatasaray, yıldız oyuncu ile sözleşme imzalamak için girişimlerde bulundu. İşte detaylar...

Star Gazetesi24 Mayıs 2023 Çarşamba 20:08 - Güncelleme:
Galatasaray, dünya yıldızına kavuşuyor! Herkes bu transferi bekliyordu
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Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray, gelecek sezonun yapılanmasını da kurmak için harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde varlık gösterebilecek bir kadro kurmak istiyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosunu yıldızlarla dolduran Galatasaray'da hedef yine benzer bir transfer dönemi geçirmek oldu.

GALATASARAY'DA HEDEF OMAR CAMPOS

Sol bek bölgesi ile ilgili uzun süredir dikiş tutturamayan Galatasaray'da bu bölge için yeni bir isim gündeme geldi. Galatasaray, Meksika ekiplerinden Santos Laguna'da forma giyen genç yıldız Omar Campos'a transfer teklifinde bulundu.

4 MİLYON EUROLUK TEKLİF

20 yaşındaki sol bek için 4 milyon Euro'yu gözden çıkaran Galatasaray'ın, pazarlıklara devam ettiği, Omar Campos'un ve kulübünün beklentisinin ise 7 milyon Euro olduğu biliniyor. Meksikalı futbolcunun hayalinin Avrupa'da oynamak olduğu ve Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor.

OMAR CAMPOS'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Genç yıldız bu sezon Santos Laguna forması ile tüm kulvarlarda 39 maça çıktı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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