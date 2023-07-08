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Spor

Galatasaray dünya yıldızını bitirdi! Havalimanı dolup taşacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir süredir listesinde olduğu belirtilen yıldız oyuncu Angelino ile anlaşma sağladı. Galatasaray ve yıldız isim Angelino arasında herhangi bir pürüz kalmazken, sarı-kırmızılılar oyuncunun kulübü Leipzig ile anlaşma zemini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 18:55 - Güncelleme:
Galatasaray dünya yıldızını bitirdi! Havalimanı dolup taşacak
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gaallatasaray, özellikle ihtiyaç duyduğu bölgeye ilişkin dikkat çekici bir transferde sona geldi.

GALATASARAY SOL BEK TRANSFERİ BİTİYOR

Galatasaray, yeni sezon öncesi özellikle sol bek pozisyonuna bir takviye gerçekleştirmek istiyordu. Sarı-Kırmızılılar'da Emre Taşdemir'in de biten sözleşmesi sonrası bu bölgede tek tercih olarak Kazımcan Karataş öne çıkıyordu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki eleme maçları öncesi bu bölgeye bir takviye için girişimleri sürüyordu.

BİRÇOK İSİM GÜNDEME GELMİŞTİ

Sol bek transferi konusunda Galatasaray'ın dikkat çekici bir listesi vardı. Sarı-Kırmızılılar'ın bu pozisyona ilişkin transfer listesinde Angelino, Borna Sosa, Nuno Tavares gibi isimler öne çıkmıştı.

ANGELINO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI!

Fabrizio Romano, Galatasaray'ın bonservisi Leipzig'de bulunan sol bek Angelino ile anlaşma sağladığını duyurdu. Sarı-Kırmızılılar ve İspanyol sol bek arasında hiçbir pürüz bulunmadığı ve anlaşmanın tam anlamıyla sağlandığı ifade ediliyor.

TEK TERCİHİ GALATASARAY!

Fabrizio Romano, Angelino'nun başka tekliflere kapıyı kapattığını da ifade etti. Tecrübeli sol bekin sadece Galatasaray forması giydiğini belirten Romano, bundan sonraki süreçte transferin resmileşmesinin Galatasaray ile Leipzig arasında gerçekleşecek anlaşmaya kaldığını belirtti.

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