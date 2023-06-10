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Spor

Galatasaray dur durak bilmiyor! Bir yıldız transferi de Liverpool'dan

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hazırlanan Galatasaray'da kadro çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Defans hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar Liverpool forması giyen Yunan futbolcu Konstantinos Tsimikas'ın menajeri ile İstanbul'da görüşmelere başladı. İşte detaylar...

10 Haziran 2023 Cumartesi 09:43 - Güncelleme:
Galatasaray dur durak bilmiyor! Bir yıldız transferi de Liverpool'dan
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Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.

Sol bekte ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray, Liverpool'un yıldızını gündemine aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Konstantinos Tsimikas'ın menajeri transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi ve Galatasaray yöneticileri ile bir araya geldi.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Yunan oyuncu, 13 milyon euro bedelle Olimpiakos'tan transfer edildi.

Bu sezon Kırmızılar'la 28 maça çıkan Yunan sol bek, takım arkadaşlarına 6 kez gol pası verdi. 27 yaşındaki sol bek oyuncusunun Liverpool ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

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