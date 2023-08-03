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Spor

Galatasaray duyurdu! İşte Kerem Demirbay'ın maliyeti

Gelecek sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Bayer 04 Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı. Yapılan açıklamada futbolcunun eski kulübüne 3.700.000 euro transfer bedeli ödeneceği duyuruldu. İşte detaylar...

3 Ağustos 2023 Perşembe 09:42 - Güncelleme:
Galatasaray duyurdu! İşte Kerem Demirbay'ın maliyeti
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Galatasaray, Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay'In maliyetini duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Galatasaray, Futbolcunun eski kulübüne 3 milyon 700 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncu ise 1 milyon euro yıllık ücret alacak.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

"TRANSFER BİRAZ ZOR OLDU"

Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay, imza sonrası kulüp televizyonuna açıklama yaptı.

Kerem Demirbay yaptığı açıklamada, "Şu an çok mutluyum. Gurur verici bir durum. Küçüklüğümden beri hayalimdi burada olmak." dedi.

Leverkusen'in kendisiyle sözleşme uzatmak istediğini söyleyen Kerem, "Transfer biraz zor oldu. Bayer Leverkusen sözleşmemi uzatmak istedi ama ben istemedim. Transfer için çok mücadele ettik ve çok şükür buradayım. Burada oynamak çok büyük bir şey. Hazırım!" ifadelerini kullandı.

KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

Galatasaray'ın 3.7 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Kerem Demirbay, 2019 yılında Bayer Leverkusen'e tam 32 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 2 kez Almanya Milli Takımı'nın formasını da giyen tecrübeli futbolcu, Hamburg, Dortmund, Kaiserslautern gibi takımlarda da yer almıştı.

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