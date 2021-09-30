Galatasaray, Eczacıbaşı'na set vermedi

30 Eylül 2021 Perşembe 16:53 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 16:53

İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 21-25, 21-25 ve 19-25'lik skorlarla sona erdi.

Bu sonuçla 3 galibiyet alarak grubu lider tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta ve 2 galibiyet elde ederek 2'nci sırayı alan Eczacıbaşı Dynavit çeyrek finale yükseldi. Üç gün sonunda B Grubu'nda tek galibiyetle 3'üncü olan Mert Grup Sigorta ve galibiyet alamayan 4'üncü Karayolları ise kupaya veda etti.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Maja (xx), Fatma (xx), Merve (xx), Boskovic (xx), Hande (xx), Heyrman (xx), Simge (xx), Saliha (x), Beyza (x), Adams (x)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Sude Hacımustafaoğlu (xxx), Fatma (xxx), Alexia (xxx), Anthi (xxx), Sasa (xxx), Gamze (xxx), Gizem (xxx), Zeynep Sude Demirel (xx), Su (xx)

SETLER: 21-25, 21-25, 19-25

SÜRE: 85 dakika (28, 28, 29)