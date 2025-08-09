Fernando Muslera sonrasında kaleci avına çıkan Galatasaray, Avrupa'nın ünlü isimleri ile görüşürken bir yandan da kulüpleri ile temaslarını kuruyor. Manchester City'nin yollarını ayırmayı planladığı Ederson, sarı-kırmızılıların listesinin zirvesindeki isim.

GALATASARAY ANLAŞTI

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Galatasaray, Ederson ile 8 milyon euro ve bonuslar konusunda karşılığında anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Manchester City ile görüşmelerine devam ediyor.

PAYLAŞIMI BEĞENDİ

Ederson, Leroy Sane'nin Gaziantep FK maçı sonrası paylaşımını beğendi. Bu paylaşım, anlaşma iddialarını daha da güçlendirdi.

TARAFTARDAN MESAJ

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK karşılaşmasında, "Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor." tezahüratı yaptı. Galatasaraylı taraftarlar, Victor Osimhen'in transfer sürecinde de aynı tezahüratı yapmıştı.