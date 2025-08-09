İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Ederson ile anlaşmaya vardı! Transferde sona doğru
Spor

Galatasaray Ederson ile anlaşmaya vardı! Transferde sona doğru

Fernando Muslera sonrası kaleci arayışını sürdüren Galatasaray, Manchester City'den Ederson ile 8 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Haber Merkezi9 Ağustos 2025 Cumartesi 12:34 - Güncelleme:
Galatasaray Ederson ile anlaşmaya vardı! Transferde sona doğru
ABONE OL

Fernando Muslera sonrasında kaleci avına çıkan Galatasaray, Avrupa'nın ünlü isimleri ile görüşürken bir yandan da kulüpleri ile temaslarını kuruyor. Manchester City'nin yollarını ayırmayı planladığı Ederson, sarı-kırmızılıların listesinin zirvesindeki isim.

GALATASARAY ANLAŞTI

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Galatasaray, Ederson ile 8 milyon euro ve bonuslar konusunda karşılığında anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Manchester City ile görüşmelerine devam ediyor.

PAYLAŞIMI BEĞENDİ

Ederson, Leroy Sane'nin Gaziantep FK maçı sonrası paylaşımını beğendi. Bu paylaşım, anlaşma iddialarını daha da güçlendirdi.

TARAFTARDAN MESAJ

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK karşılaşmasında, "Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor." tezahüratı yaptı. Galatasaraylı taraftarlar, Victor Osimhen'in transfer sürecinde de aynı tezahüratı yapmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.