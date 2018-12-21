Galatasaray, Efecan Karaca'yı renklerine bağlıyor

Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılıların Aytemiz Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'yı renklerine bağlamak üzere olduğu öğrenildi.

Aytemiz Alanyaspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcu ile söz kesildiği bildirilirken, Galatasaray altyapısı çıkışlı tecrübeli yıldız için bonservis parası ödenmeyecek. Sezon sonunda serbest kalacak olan orta alan oyuncusu ile prensipte anlaşıldığı kaydedildi.

Galatasaray'ın Efecan'la anlaşması Selçuk İnan'la ilgili gelecek planlarında değişiklik olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Cim-Bom'da orta sahadaki rekabeti artırmak için Alanya'nın yıldız isminde karar kılındı. Emre Akbaba da yine Güney ekibinden transfer edilmişti. Aytemiz Alanyaspor'un izin vermesi halinde Galatasaray makul bir rakam vererek bu futbolcuyu ocak döneminde de kadrosuna katabilir.

Emre Akbaba da, Efecan konusunda çok istekli. Galatasaray altyapısında yetişen Efecan'ın performansları da incelenirken teknik heyet tecrübeli futbolcunun takıma büyük katkı sağlayacağı kanaatinde.

(Milliyet)