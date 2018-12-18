Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Efecan Karaca'yı transfer edecek

Orta sahada mesafe katedebilen bir oyuncu arayan Galatasaray, altyapısından yetişen Alanyasporlu Efecan Karaca'da karar kıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray devre arasında büyük bir değişim yapmayı planlıyor. Teknik direktör Fatih Terim, birçok bölgeye transfer isterken, takım içinde de birkaç isim yeni transfer etkisi oluşturacak. Son haftaların yıldızı Feghouli ile beraber sakatlığının ardından hızla iyileşmeye başlayan Emre Akbaba, ikinci yarıda takıma dönecek. Millî futbolcunun sakatlanmasıyla büyük kan kaybeden G.Saray'da Fatih Terim, öğrencisini yakından takip ediyor ve kendisiyle bire bir ilgileniyor.

Sözleşmesi bitiyor

Sezonun ikinci bölümünde Emre, Terim'in elini güçlendirecek. Golcü ve stoperle beraber orta sahada mesafe katedebilecek, top taşıyacak ve gollük paslar atabilecek oyuncu da arayan Cimbom, Emre Akbaba'nın Alanya'da partneri ve en yakın arkadaşı olan Efecan Karaca'da karar kıldı. Bu sezon büyük çıkış yapan ve istikrarıyla dikkat çeken Efecan Karaca'nın sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek.

Emre Akbaba çok istiyor

Bu durum da transfer kapısının açılmasını biraz daha kolaylaştırırken, yönetici Abdurrahim Albayrak "Bizim dostluğumuz mezara kadar" dediği Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na teklif götürmek için hazırlığa başladı. Emre Akbaba da, Efecan konusunda çok istekli. Galatasaray altyapısında yetişen Efecan'ın performansları da incelenirken teknik heyet tecrübeli futbolcunun takıma büyük katkı sağlayacağı kanaatinde.

(Türkiye)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ölü taklidi yapan kurt avcılara saldırdı

Ölü taklidi yapan kurt avcılara saldırdı

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA