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Spor

Galatasaray Ekmas, Samsunspor'u 2 sayıyla geçti!

Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Reeder Samsunspor'u 72-07 mağlup etti.

29 Aralık 2023 Cuma 23:44 - Güncelleme:
Galatasaray Ekmas, Samsunspor'u 2 sayıyla geçti!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 72-70 yendi.

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik Akbayrak, Burak Yılmaz

Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 10, Kyser 7, Bora Satır, Crawford 10, Mert Ali Sert 3, Levi 10, Henry 14, Mooney 4 , Göktuğ Baş 12, Arda Berk Kaya

Galatasaray Ekmas: Walden 5 , Sadık Emir Kabaca 11, Halilovic 6, Prepelic 12, Radebaugh 6, Buğrahan Tuncer 5, McCormack 22, Göksenin Köksal 5

1. Periyot: 14-16

Devre: 30-33

3. Periyot: 50-55

  • GalatasarayBasketbol
  • ReederSamsunspor
  • TürkiyeSigortaSüperLig

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