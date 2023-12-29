Galatasaray Ekmas, Samsunspor'u 2 sayıyla geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 72-70 yendi.
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik Akbayrak, Burak Yılmaz
Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 10, Kyser 7, Bora Satır, Crawford 10, Mert Ali Sert 3, Levi 10, Henry 14, Mooney 4 , Göktuğ Baş 12, Arda Berk Kaya
Galatasaray Ekmas: Walden 5 , Sadık Emir Kabaca 11, Halilovic 6, Prepelic 12, Radebaugh 6, Buğrahan Tuncer 5, McCormack 22, Göksenin Köksal 5
1. Periyot: 14-16
Devre: 30-33
3. Periyot: 50-55