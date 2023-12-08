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Spor

Galatasaray Ekmas yeni transferini duyurdu!

Galatasaray Ekmas, Darüşşafaka Lassa formasını giyen Birleşik Amerikalı pivot David McCormack'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

8 Aralık 2023 Cuma 18:36 - Güncelleme:
Galatasaray Ekmas yeni transferini duyurdu!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray Ekmas yeni transferini açıkladı.

Galatasaray Ekmas, son olarak Darüşşafaka Lassa formasını giyen Birleşik Amerikalı pivot David McCormack'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Galatasaray Ekmas, 208 cm boyundaki pivot McCormack'ı 1+1 yıllığına kadrosuna ekleyerek güçlenmeye devam etti. 2022 NCAA Şampiyona uzun oyuncu David McCormack 2022/23 sezonunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü, bu sezon başından itibaren ise Darüşşafaka Lassa forması ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele ediyordu. Yeni transferimiz David McCormack'a Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, parçalı formamız ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz."

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