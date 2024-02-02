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Spor

Galatasaray Ekmas'ın yeni başantrenörü Yakup Sekizkök

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu sezon başından itibaren Darüşşafaka'da görev yapan Başantrenör Yakup Sekizkök ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA2 Şubat 2024 Cuma 17:16 - Güncelleme:
Galatasaray Ekmas'ın yeni başantrenörü Yakup Sekizkök
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırmasının ardından yeni başantrenörünü buldu. Sarı-kırmızılılar, bu sezon başından itibaren Darüşşafaka'da görev yapan Başantrenör Yakup Sekizkök ile anlaştı. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Yakup Sekizkök ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Sekizkök, 2012-2013 sezonu başında Galatasaray'da Başantrenör Ergin Ataman'ın teknik ekibinde 5 yıl yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. 43 yaşındaki antrenör, sarı-kırmızılılarla o dönem lig ve Eurocup şampiyonlukları yaşadı.

Yakup Sekizkök, kariyerinde daha önce A Milli Erkek Basketbol Takımı, A. Efes, Beşiktaş, Erdemirspor ve Bandırma BK'da yardımcı antrenör olarak çalıştı. Sekizkök, Efes döneminde de 2 kez Euroleague şampiyonluğu kazandı.

2023-2024 sezonu başında Darüşşafaka ile anlaşarak ilk başantrenörlük kariyerine adım atan Yakup Sekizkök, Basketbol Süper Ligi'nde 18 maçta 9 galibiyet, 9 mağlubiyet aldı.

Öte yandan Sekizkök'ün teknik ekibinde Gökhan Turan ile Aybars Aksu yer alacak.

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