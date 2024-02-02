Galatasaray Ekmas'ın yeni başantrenörü Yakup Sekizkök

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırmasının ardından yeni başantrenörünü buldu. Sarı-kırmızılılar, bu sezon başından itibaren Darüşşafaka'da görev yapan Başantrenör Yakup Sekizkök ile anlaştı. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Yakup Sekizkök ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Sekizkök, 2012-2013 sezonu başında Galatasaray'da Başantrenör Ergin Ataman'ın teknik ekibinde 5 yıl yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. 43 yaşındaki antrenör, sarı-kırmızılılarla o dönem lig ve Eurocup şampiyonlukları yaşadı.

Yakup Sekizkök, kariyerinde daha önce A Milli Erkek Basketbol Takımı, A. Efes, Beşiktaş, Erdemirspor ve Bandırma BK'da yardımcı antrenör olarak çalıştı. Sekizkök, Efes döneminde de 2 kez Euroleague şampiyonluğu kazandı.

2023-2024 sezonu başında Darüşşafaka ile anlaşarak ilk başantrenörlük kariyerine adım atan Yakup Sekizkök, Basketbol Süper Ligi'nde 18 maçta 9 galibiyet, 9 mağlubiyet aldı.

Öte yandan Sekizkök'ün teknik ekibinde Gökhan Turan ile Aybars Aksu yer alacak.