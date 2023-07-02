İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2023 Pazar / 14 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0451
  • EURO
    28,4526
  • ALTIN
    1597.99
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Eldor Shomurodov için devrede
Spor

Galatasaray, Eldor Shomurodov için devrede

Galatasaray sezon başında ilgilendiği Roma'nın Özbek forveti Eldor Shomurodov için yeniden devreye girdi. Sarı-kırmızılı takım 28 yaşındaki golcüyü kiralamak istiyor.

2 Temmuz 2023 Pazar 16:33 - Güncelleme:
Galatasaray, Eldor Shomurodov için devrede
ABONE OL

Galatasaray ikinci forvet konusunda birçok isimle görüşüyor. Duvan Zapata, Moussa Dembele, Pierre-Emerick Aubameyang ve Fedor Chalov isimleri gündeme geldi. Bu isimlerle de görüşmeler devam ederken son kararı teknik direktör Okan Buruk'un karar vereceği öğrenildi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Roma 2021 yılında Özbek forveti Genoa'dan 18 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Özbekistan Milli Takım forması da giyen golcü futbolcunun 2026 yılına kadar Roma ile sözleşmesi bulunuyor.

Özbekistan Milli Takım formasıyla 65 maça çıkan Shomurodov 37 gol atmayı başarmıştı.

Okan Buruk'un sezon başında istediği golcüyü Roma bırakmaya sıcak bakmamış ardından devre arasında Spezia'ya kiralık olarak vermişti. Özbek futbolcu Avrupa'da mücadelede edecek Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

YABANCI SAYILMAYACAK!

TFF 2023-24 sezonu için yabancı oyuncu statüsünde değişikliğe gitti. TFF'den yapılan açıklamaya göre Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı olan bir oyuncu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcuyla da sözleşme imzalanabilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.