Galatasaray, Eldor Shomurodov için devrede

Galatasaray ikinci forvet konusunda birçok isimle görüşüyor. Duvan Zapata, Moussa Dembele, Pierre-Emerick Aubameyang ve Fedor Chalov isimleri gündeme geldi. Bu isimlerle de görüşmeler devam ederken son kararı teknik direktör Okan Buruk'un karar vereceği öğrenildi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Roma 2021 yılında Özbek forveti Genoa'dan 18 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Özbekistan Milli Takım forması da giyen golcü futbolcunun 2026 yılına kadar Roma ile sözleşmesi bulunuyor.

Özbekistan Milli Takım formasıyla 65 maça çıkan Shomurodov 37 gol atmayı başarmıştı.

Okan Buruk'un sezon başında istediği golcüyü Roma bırakmaya sıcak bakmamış ardından devre arasında Spezia'ya kiralık olarak vermişti. Özbek futbolcu Avrupa'da mücadelede edecek Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

YABANCI SAYILMAYACAK!

TFF 2023-24 sezonu için yabancı oyuncu statüsünde değişikliğe gitti. TFF'den yapılan açıklamaya göre Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı olan bir oyuncu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcuyla da sözleşme imzalanabilecek.