Galatasaray eleştirilerin odağı oldu

Lucas Torreira'nın yokluğunda orta saha S.O.S verdi, İcardi ve Bakambu beklenenden uzak kaldı. Sol bekte 4 karşılaşmada 3 farklı isim sahaya çıkarken takımdaki uyumsuzluk dikkat çekti

ELEŞTİRİLER ARTTI

Kayseri deplasmanında 2 puanlık kayıpla yeni sezonu açan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular eleştirilerin de odağı oldu.

TORREIRA'NIN YOKLUĞU

Lucas Torreira'nın yokluğu her maç daha fazla hissediliyor ve orta sahadaki sorun çözülemiyor. Berkan-Oliveira ikilisi yetersiz kaldı.

ICARDI FORM TUTAMADI

Kilo fazlası ile takıma dönen İcardi henüz form tutmadı ve ilk 11 çıkacak fiziksel seviyeye gelmedi. Yedek forvet Cedric Bakambu oynadığı 3 maçta gol atamadı, ayrıca performansı ile hayal kırıklığı yarattı.

SOL BEKTE İSTİKRAR SAĞLANAMADI

Yeni transfer Angelino'nun savunma defoları yüzünden Kazımcan Karataş ve Dubois denendi ancak sol bekte istikrar sağlanmadı. Geride kalan maçlarda 3 farklı sol bek sahadaydı.

ZAHA & KEREM

Sol açıkta rahat eden Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun birlikte verimli olacağı oyun şablonunu Okan Buruk kısa sürede bulmak zorunda.

ZANIOLO'NUN DURUMU NET DEĞİL

Yönetim, Zaniolo'yu satma planları yapıyor ancak durum henüz netleşmedi.