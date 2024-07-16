Galatasaray, Elias Jelert için geri sayımda!

Kopenhag'ın Galatasaray'ın Elias Jelert'e transfer teklifi yaptığını doğrulamasının ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Relevo'nun haberine göre; Galatasaray, Elias Jelert transferini bitirmeye çok yakın.

OYUNCU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı kırmızlı takım, Elias Jelert ile anlaştı. Kulüpler bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay konusunda işi sonuçlandırmak için final görüşmesi yapıyor.

Son anda bir aksilik çıkmaması halinde Galatasaray'ın transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

KOPENHAG'IN AÇIKLAMASI

Kopenhag'tan yapılan açıklamada, "Elias Jelert'in Galatasaray Sportif A.Ş.'ye olası bir transferi hakkında piyasada söylentiler ortaya çıktı. F.C. Kopenhag, Elias Jelert için Galatasaray Sportif A.Ş.'den bir teklif alındığını doğrulayabilir. Taraflar arasındaki görüşmeler halen devam etmektedir ve bir anlaşmaya varılacağı kesin değildir. Nihai bir anlaşmaya varılması halinde bir şirket duyurusu yapılacaktır." denildi.

HAZIRLIK MAÇINDA OYNAMAYACAK

Elias Jelert'in Kopenhag'ın salı günü Sonderjyske ile oynayacağı hazırlık maçında forma giymeyeceği, nedeninin Galatasaray ile devam eden transfer görüşmeleri olduğu belirtildi.

97 MAÇTA 9 GOLE ETKİ

Kopenhag altyapısından yetişen Danimarka milli sağ bek Elias Jelert, kulübüyle çıktığı 97 resmi maçta 1 gol atıp 6 asist yaptı.

Jelert, 3 kez Danimarka milli takım formasını giydi.