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Spor

Galatasaray, Emre Kılınç'ı kaptı

Milli futbolcuyla görüşüp el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, Sivasspor’u iknaya çalışıyor. Başkan Mecnun Otyakmaz’ın Cim-Bom’a kapıyı 4 milyon eurodan açtığı öğrenildi. G.Saray ise takas önerisi yaptı.

18.12.2019  00:10 - Güncelleme: 18.12.2019  00:10

SEZON başında yaptığı flaş transferlere rağmen Şampiyonlar Ligi’ne havlu atan, Süper Lig’de umduğunu bulamayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Ocak’taki ara transferde takımı güçlendirme kararı aldı. Terim’in listesinin başında bulunan Sivas’ın 10 numarası Emre Kılınç ile görüşen Aslan’ın kurmaylarının oyuncudan olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

PARA KAZANMAK İSTİYORLAR

Emre Kılınç’ın Sarı-Kırmızılı yöneticilere, “Kulübümü ikna ederseniz Ocak’ta gelirim” dediği bunun üzerine Sivasspor’la temasa geçildiği belirtildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Emre Kılınç’ı para kazanarak bırakmak isteyen lider Sivasspor’un Başkanı Mecnun Otyazmaz’ın kapıyı 4 milyon eurodan açtığı, Galatasaray’ın ise “Takas ve bir miktar para ile bu işi bitirelim” teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

RIZA HOCAYA SORMAMIZ LAZIM

Bunun üzerine Galatasaraylı yöneticilerin başkan Otyakmaz’dan, “Aslında hocamız Rıza Çalımbay hiçbir oyuncumuzu bırakmak istemiyor. Ancak takas işini ona sormamız gerekiyor. Galatasaray’dan hangi oyuncuları isteyebilir? Bunu onunla konuşalım size döneriz” yanıtı verdiği vurgulandı. Görüşmelerin sürdüğü bu transferin olumlu ya ya olumsuz olarak bu ay sonuna kadar netlik kazanacağı belirtildi.

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