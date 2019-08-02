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Galatasaray Emre Mor'u KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Emre Mor'u bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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İşte KAP'a yapılan açıklama:
 
"Profesyonel Futbolcu Emre Mor ve Kulübü RC Celta De Vigo ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 31.05.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 8.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. 
 
Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 725.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

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