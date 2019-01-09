Galatasaray, Emre Taşdemir transferini de KAP'a bildirdi
Galatasaray, Bursaspor'dan ayrılan Emre Taşdemir ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Galatasaray, Bursaspor'dan ayrılan Emre Taşdemir ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
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