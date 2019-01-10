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Galatasaray, Emre Taşdemir transferini resmen açıkladı

Galatasaray Kulübü, Marcao'nun ardından ikinci transferini duyurdu.

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Galatasaray Kulübü, stoper Marcao transferinin ardından Emre Taşdemir transferinin de tamamlandığını duyurdu. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki sol bek Emre Taşdemir ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

İşte Galatasaray Kulübü'nün KAP'a yaptığı açıklama...

"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için anlaşmaya varılmıştır."

Galatasaray Kulübü'nden transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
 
"Galatasaray, Emre Taşdemir’in kulübümüze transferi için oyuncu ile anlaşmaya vardı.
 
Sol bek olarak görev alan Emre Taşdemir, 8 Ağustos 1995 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.
 
Profesyonel futbol kariyerine 2012-2013 sezonunda MKE Ankaragücü formasıyla başlayan Emre Taşdemir, 2013-2014 sezonunun sonuna kadar MKE Ankaragücü formasını terletti. Bu dönemde toplam 32 maçta forma giyen oyuncu, 7 kez gol sevinci yaşadı ve bu mücadelelerde 4 kez sarı kart gördü.
 
2013-2014 sezonun sonunda 700 bin Euro karşılığında Bursaspor’a transfer olan Emre Taşdemir, 2018-2019 sezonun devre arasına kadar Bursaspor kadrosunda yer aldı ve bu dönemde toplam 66 resmi karşılaşmada Bursaspor’un formasını terletti. Bu karşılaşmalarda 2 gol 9 asiste imza attı.
 
Altyapı kategorilerinde 32 kez milli formayı terleten Emre Taşdemir, 8 Haziran 2015 tarihinde o dönemde milli takım teknik direktörü olarak görev yapan Fatih Terim’in görev vermesiyle beraber ilk kez A milli takım formasını giydi. Emre Taşdemir toplam 4 kez A milli takım formasını terletti.
 
Yeni transferimiz Emre Taşdemir’e hoş geldin diyor, sarı kırmızılı forma altında nice başarılar diliyoruz."

Gasp edileceğini anlayınca öyle bir yöntemle kaçtı ki...

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