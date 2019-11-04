Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzatma konusunda Mayıs ayını bekleyecek
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlere imza attırmaya başlayan Galatasaray, Emre Taşdemir konusunda acele etmeyecek. Genç yıldızın göstereceği performansa göre mayıs ayında kesin karar verilecek.
Galatasaray'ın Bursaspor'dan 2019 ocak ayında transfer ettiği Emre Taşdemir'in geleceği merakla bekleniyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlere imza attırmaya başlayan Galatasaray, Emre Taşdemir konusunda acele etmeye karar verdi.
24 yaşındaki sol kanat oyuncusunungöstereceği performansa göre mayıs ayında kesin karar verilecek.
(Takvim)
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