‘Galatasaray en büyük pişmanlığım’

Alman yıldız, “Gerçekten en önemli pişmanlığın nedir?” sorusuna, “Galatasaray’a gitmekti, çünkü çok telaşlıydım. Aceleci davrandım, çok kontrolsüzdüm ve sadece Thomas Tuchel ile olan fikir ayrılıklarımdan dolayı bunları yapıyordum. Çok sabırsızdım, belki de hatam buydu ama kimseye zarar vermedim, bundan dolayı pek de pişman değilim” dedi. Grosskreutz, şu an Almanya 3. lig ekiplerinden KFC Uerdingen 05’de forma giyiyor.