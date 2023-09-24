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Spor

Galatasaray erteleme maçının mesaisine başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 3. haftadan ertelenen İstanbulspor maçının hazırlıklarına bugün başladı.

AA24 Eylül 2023 Pazar 15:29 - Güncelleme:
Galatasaray erteleme maçının mesaisine başladı
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Trendyol Süper Lig'de 3. haftadan ertelenen maçta 26 Eylül Salı günü İstanbulspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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