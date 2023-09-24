Galatasaray erteleme maçının mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'de 3. haftadan ertelenen maçta 26 Eylül Salı günü İstanbulspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.