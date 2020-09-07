Galatasaray Etebo ile anlaştı

07 Eylül 2020 Pazartesi 13:39 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 13:39

Kadrosuna en az 2 orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray ilk transferini bitirmek üzere... Sarı-kırmızılılar, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giyen Nijeryalı Oghenekaro Etebo ile anlaşmaya vardı. A Spor'un haberine göre; 24 yaşındaki oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralanacak.

Öte yandan Nijeryalı gazeteci Kelechi Nkoro, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun çok kısa bir süre içinde Galatasaray'la sözleşme imzalayacağını duyurdu..

GALATASARAY TWEETİNİ BEĞENDİ!

Etebo, gazeteci Kelechi Nkoro'nun attığı Galatasaray tweetini beğenerek sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

ETEBO KİMDİR?

9 Kasım 1995'te Nijerya'da dünyaya gelen Etebo, futbola ülkesinin takımlarından WarriWolves kulübünde başladı. 2016 yılında Portekiz'in Feirense takımına transfer olan Nijeryalı yıldız, buradan Las Palmas'a kiralandıktan sonra 2018'de 7.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'nin yolunu tuttu.

Stoke City'de 1.5 sezon futbol oynadıktan sonra 2020'nin ocak ayında La Liga ekibi Getafe'ye kiralanan Etebo, 6 aylık İspanya macerasının ardından Stoke City'ye geri döndü.

129 MAÇTA 19 GOLE KATKI!

Orta sahanın merkezinde görev yapan Etebo kariyerinde toplam 129 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp, 7 de asist yaparak toplam 19 gole katkıda bulundu.