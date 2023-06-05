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Spor

Galatasaray evinde 17 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 17 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 15 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

5 Haziran 2023 Pazartesi 01:24 - Güncelleme:
Galatasaray evinde 17 maçtır kaybetmiyor
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Bu sezon ligde NEFStadyumu'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, bu karşılaşmanın sonrasında rakiplerini konuk ettiği 17 karşılaşmada 15 galibiyet ve 2 beraberlik kazanma başarısı gösterdi.

Sahasındaki son 17 maçta 41 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son 5 maçından galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 32. haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı maçlarda sırasıyla Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi yenme başarısı gösterdi.

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