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Spor

Galatasaray evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.

AA1 Ocak 2023 Pazar 22:17 - Güncelleme:
Galatasaray evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 4 Ocak Çarşamba günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray geçtiğimiz hafta Sivasspor'a konuk olmuş ve sahadan 2-1lik galibiyet ile ayrılmıştı.

MKE Ankaragücü ise kendi evinde Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu.

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