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Spor

Galatasaray evinde BOTAŞ'ı farklı mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15. haftasında Galatasaray, BOTAŞ'ı 81-70 mağlup etti.

AA20.01.2020  20:18 - Güncelleme: 20.01.2020  20:18

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftanın son maçında Galatasaray, BOTAŞ'ı 81-70 yendi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Turgut Işık, Tekin Özübir, Süleyman Dağder Dağlı

Galatasaray: Sinem Ataş 11, Işıl Alben 15, Hartley 8, Tilbe Şenyürek 11, Macaulay 10, Funda Nakkaşoğlu 3, Meltem Yıldızhan 1, Alperi Onar 2, Sude Yılmaz 10, Stankovic 8, Mısra Albayrak, İnci Güçlü 2

BOTAŞ: Eldebrink 19, Büşra Akbaş 7, Holingsvorth 10, Bas 10, Abdi 18, Şenay Zeybek 2, Melis Gülcan 2, Pelin Gülçelik 2

1. Periyot: 20-9

Devre: 39-26

3. Periyot: 58-37

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