Galatasaray evinde Bursaspor'u konuk edecek! İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 6 galibiyet alan ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 18 puanla zirvede yer alıyor.

Ligdeki son iki maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, seyircisi önünde Bursaspor'u yenerek hem galibiyet serisi yakalamaya hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 24 Ekim Çarşamba günü Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Bursaspor ise ilk 8 haftada yaşadığı bir galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puanla averajla 14. sırada bulunuyor.

- Sakat futbolcuların durumu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Ryan Donk'un sakatlıkları nedeniyle tedavilerine başlandığı belirtildi.

Bu oyuncuların Spor Toto Süper Lig'deki Bursaspor maçında oynayıp oynamayacaklarının ise sağlık heyetinin son kontrolünden sonra belli olacağı belirtildi.

- Fernando ve Mariano ceza sınırında

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcuları Fernando Reges ve Mariano Filho, Bursaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında.

Bu iki futbolcu, Bursaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

- Evinde bileği bükülmüyor-

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 23 lig maçının 22'sini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera - Mariano - Maicon - Serdar - Ömer - Fernando - Ndiaye - Feghouli - Selçuk - Sinan - Eren

Bursaspor: Okan - Barış - Chedjou - Ertuğrul - Latovlevici - Aytaç - Badji - Lima - Umut - Stancu - Sakho