İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2025 Salı / 26 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0043
  • EURO
    41,1082
  • ALTIN
    3687.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray evinde hata yapmadı! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı
Spor

Galatasaray evinde hata yapmadı! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 6. ve son haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Galatasaray, konuk ettiği Manisa Basket Divissa'yı 104-81 yenerek çeyrek finale yükseldi.

AA25 Mart 2025 Salı 22:57 - Güncelleme:
Galatasaray evinde hata yapmadı! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı
ABONE OL

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 6. ve son haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Galatasaray, konuk ettiği Manisa Basket Divissa'yı 104-81 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sarı-kırmızılı takım, gruptaki dördüncü galibiyetini alarak bir üst tura çıktı. Organizasyona veda eden Manisa ekibi ise beşinci yenilgisini aldı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Nicolas Maestre (Fransa), Geert Jacobs (Belçika)

Galatasaray: Blumbergs 8, Palmer 16, Wallace 11, Göksenin Köksal 4, Delgado 9, Young 4, Cummings 14, Samet Geyik 2, Izundu 15, Buğrahan Tuncer 3, Sadık Emir Kabaca 16, Yaman Alişan 2

Manisa Basket Divissa: Chiozza, Besson 16, Leon Apaydın 6, Thomas 5, White 25, Lual-Acuil 19, Cengizhan İvedi 3, Yunus Sonsırma 5, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu 2

1. periyot: 33-21

Devre: 50-46

3. periyot: 78-60

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.