Galatasaray evinde kaybetmiyor

Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle bu sezon Spor Toto Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 4 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayan Galatasaray rakibini 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde evindeki yenilmezliğini de 4 maça çıkardı. Ligde Nef Stadyumu'nda son olarak Giresunspor'a yenilen Aslan, daha sonra oynadığı Beşiktaş derbisi dahil 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

OKAN BURUK ŞENOL GÜNEŞ'E KARŞI İLK KEZ KAZANDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e karşı ilk galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar derbiden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu karşılaşmayla birlikte 8. kez rakip oldu. Daha önce oynanan 7 müsabakada Güneş, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştırırken, Buruk ise Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor'un başındaydı.

Derbiyi kazanan Okan Buruk, Şenol Güneş'e karşı ilk galibiyetini elde etti. Diğer müsabakalardan 6'sını Güneş'in takımları kazanırken, 1 maç ise berabere sona erdi.