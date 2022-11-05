İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2022 Cumartesi / 11 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5672
  • EURO
    18,522
  • ALTIN
    1004
  • BIST100
    4216.98
Spor

Galatasaray evinde kaybetmiyor

Süper Lig'in 13. haftasında derbide evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray, sahasında yenilmezliğini 4 maça çıkardı.

IHA5 Kasım 2022 Cumartesi 22:33 - Güncelleme:
Galatasaray evinde kaybetmiyor
ABONE OL

Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle bu sezon Spor Toto Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 4 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayan Galatasaray rakibini 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde evindeki yenilmezliğini de 4 maça çıkardı. Ligde Nef Stadyumu'nda son olarak Giresunspor'a yenilen Aslan, daha sonra oynadığı Beşiktaş derbisi dahil 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

OKAN BURUK ŞENOL GÜNEŞ'E KARŞI İLK KEZ KAZANDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e karşı ilk galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar derbiden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu karşılaşmayla birlikte 8. kez rakip oldu. Daha önce oynanan 7 müsabakada Güneş, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştırırken, Buruk ise Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor'un başındaydı.

Derbiyi kazanan Okan Buruk, Şenol Güneş'e karşı ilk galibiyetini elde etti. Diğer müsabakalardan 6'sını Güneş'in takımları kazanırken, 1 maç ise berabere sona erdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.