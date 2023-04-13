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Spor

Galatasaray evinde Kayserispor'u konuk ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 29.haftasında lider Galatasaray evinde Kayserispor'u konuk edecek.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 10:29 - Güncelleme:
Galatasaray evinde Kayserispor'u konuk ediyor
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Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 29. hafta maçında yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 26 maçta 20 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

Yukatel Kayserispor da Süper Lig'de oynadığı 27 maçın 14'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 11'inde ise mağlup oldu. 44 puanı bulunan Kayseri temsilcisi, averajla 7. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı, Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

SAHASINDAKİ SON 9 LİG MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 9 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 12 maçta yenilgi yaşamadı.

BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Yukatel Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, yarın sarı kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

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