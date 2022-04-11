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Spor

Galatasaray evinde rahat kazandı

Galatasaray, Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci karşılaşmasında evinde konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 20:34 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 20:34
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Galatasaray, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, 5'incilik için PTT ile karşılaşacak. Kuzeyboru ise 7'ncilik için Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Nurper Özbar

GALATASARAY HDI SİGORTA: İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Su Zent)

KUZEYBORU: Arelya Karasoy, Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen (Dilek Kınık, Işıl Öz, Simay Gazi, Elif Boran, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut)

SETLER: 25-17, 31-33, 25-15, 25-19

SÜRE: 104 dakika (20, 35, 24, 25)

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