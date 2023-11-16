İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2023 Perşembe / 4 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6578
  • EURO
    31,1818
  • ALTIN
    1827.81
  • BIST100
    7780.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray evinde set vermeden kazandı!
Spor

Galatasaray evinde set vermeden kazandı!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol takımı, CEV Challenge Kupası'nda Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı konuk etti. Temsilcimiz karşılaşmayı 3-0 kazanarak tur atladı.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 21:37 - Güncelleme:
Galatasaray evinde set vermeden kazandı!
ABONE OL

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında konuk ettiği Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı 3-0 yenerek tur atladı.

İlk maçı da 3-0 alan Galatasaray Daikin, adını 8'li final turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılı takım, bu turda Almanya temsilcisi VC Wiesbaden takımıyla eşleşti. Kazanan takımın çeyrek finale yükseleceği eşleşmede ilk maç 6 Aralık Çarşamba günü Almanya'da yapılacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Djorde Zelenovic (Sırbistan), Konstantin Selin (Azerbaycan)

Galatasaray Daikin: Eggleston, Gneiting, Cuttino, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Tashiro (Bihter Yarkın, Selen Ursavaş, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu, Yağmur Karaoğlu, Fatma Beyaz)

Hameenlinna: Roivainen, Collombin, Klimovich, KIlpinen, Kovanen, Bjerregard (Timonen, Alatola, Tuominen)

Setler: 25-14, 25-15, 25-14

Süre: 60 dakika (20, 20, 20)

  • Galatasaray Kadın Voleybol
  • CEV Challenge Kupa
  • Hameenlinna

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.