Galatasaray evinde set vermeden kazandı!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında konuk ettiği Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı 3-0 yenerek tur atladı.
İlk maçı da 3-0 alan Galatasaray Daikin, adını 8'li final turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılı takım, bu turda Almanya temsilcisi VC Wiesbaden takımıyla eşleşti. Kazanan takımın çeyrek finale yükseleceği eşleşmede ilk maç 6 Aralık Çarşamba günü Almanya'da yapılacak.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Djorde Zelenovic (Sırbistan), Konstantin Selin (Azerbaycan)
Galatasaray Daikin: Eggleston, Gneiting, Cuttino, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Tashiro (Bihter Yarkın, Selen Ursavaş, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu, Yağmur Karaoğlu, Fatma Beyaz)
Hameenlinna: Roivainen, Collombin, Klimovich, KIlpinen, Kovanen, Bjerregard (Timonen, Alatola, Tuominen)
Setler: 25-14, 25-15, 25-14
Süre: 60 dakika (20, 20, 20)