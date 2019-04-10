13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6825
  • 6,4094
  • 238.937
  • 97.547
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray evinde TOFAŞ'ı devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, konuk ettiği TOFAŞ'ı 76-75 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Galatasaray Doğa Sigorta, konuk ettiği TOFAŞ'ı 76-75 yendi.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde etti. Bursa temsilcisi ise 8. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya hücumda ve savunmada iyi başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, Hayes'in dış atışlardan Auguste'un da pota altından kaydettiği sayılarla 3. dakikada farkı 8 sayıya (11-3) çıkardı. Mola dönüşü toparlanan TOFAŞ, pota altından arka arkaya bulduğu sayılarla 7. dakikada farkı 1'e (17-16) indirse de sarı-kırmızılı takım, Arapovic'in sayılarıyla ilk çeyreği 24-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrek, karşılıklı sayılarla başladı. Boyalı alanı iyi savunan TOFAŞ, Kadji'nin turnikesiyle 13. dakikada öne geçti: 26-27. Pota altından ürettiği sayılarla üstünlüğünü koruyan Bursa temsilcisi, soyunma odasına 40-38 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, Auguste'un etkili oyunuyla öne geçti ve 26. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 53-43. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de dış atışlardan sayılar üretirken, sarı-kırmızılı takım, final periyoduna 61-54 üstün girdi.

Son çeyrekte Weems'le boyalı alandan ve dış atışlardan sayılar üreten TOFAŞ karşısında Hayes'le basketler bulan Galatasaray Doğa Sigorta, 34. dakikayı 70-65 önde geçti. Bursa temsilcisi, Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketiyle bitime 39 saniye kala farkı 1 sayıya (76-75) indirdi. Kalan bölümde iki takım da skoru değiştiremezken, Galatasaray Doğa Sigorta, sahadan 76-75 galip ayrıldı.

(AA)

Nihat Genç CHP´yi yerden yere vurdu: Biri Mason, öbürü FETÖ´de muhabir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başsavcılıktan 'Şaban Vatan' açıklaması

Başsavcılıktan 'Şaban Vatan' açıklaması

Cezayir'de seçim tarihi belli oldu

Cezayir'de seçim tarihi belli oldu

RTÜK'e 'Zalim İstanbul' başvurusu

RTÜK'e 'Zalim İstanbul' başvurusu

AND Pastel’de 0.59 Faiz Oranı

AND Pastel’de 0.59 Faiz Oranı

İlk icraatı Türk bayrağını indirmek oldu

İlk icraatı Türk bayrağını indirmek oldu

YSK, CHP'nin olağanüstü itirazını kabul etti

YSK, CHP'nin olağanüstü itirazını kabul etti

35 yıl sonra harekete geçtiler

35 yıl sonra harekete geçtiler

Terör örgütü YPG/PKK'ya 'koalisyon' desteği

Terör örgütü YPG/PKK'ya 'koalisyon' desteği
 

POPÜLER HABERLER

'ABD´nin asıl derdi, S-400 değil'

'ABD´nin asıl derdi, S-400 değil'

Bilim insanlarından gizemli duyuru: Bugün açıklanıyor!

Bilim insanlarından gizemli duyuru: Bugün açıklanıyor!

Son dönemin gözde mesleği: Aylık maaşları 21 bin TL

Son dönemin gözde mesleği: Aylık maaşları 21 bin TL

ATAK'ta kritik gelişme...

ATAK'ta kritik gelişme...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA