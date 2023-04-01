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Spor

Galatasaray evinde üst üste 9. galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan Galatasaray evinde üst üste 9. galibiyetini aldı. 44 bin kişinin izlediği maçı Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

IHA1 Nisan 2023 Cumartesi 23:23 - Güncelleme:
Galatasaray evinde üst üste 9. galibiyetini aldı
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Galatasaray, Adana Demirspor maçıyla birlikte Spor Toto Süper Lig'de evinde üst üste 9. galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan böylece ligde evindeki galibiyet serisine de devam etti ve üst üste 9. galibiyetini kazandı.

Cimbom ayrıca sahasında 12 maçtır da kaybetmezken, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, Nef Stadyumu'nda son olarak ligin ikinci haftasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

44 BİN 782 TARAFTAR TAKİP ETTİ

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sezon evinde müsabakalarda takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi toplam 44 bin 782 taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

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