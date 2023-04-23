İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2023 Pazar / 3 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4057
  • EURO
    21,2485
  • ALTIN
    1237.71
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray evinde yenilmezlik serisini sürdürüyor
Spor

Galatasaray evinde yenilmezlik serisini sürdürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızlı ekip bu skorla evindeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.

IHA23 Nisan 2023 Pazar 22:14 - Güncelleme:
Galatasaray evinde yenilmezlik serisini sürdürüyor
ABONE OL

Galatasaray, Fatih Karagümrük beraberliği ile Spor Toto Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 14 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda mücadele ettiği Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar böylece ligde sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü ve 14'e çıkardı. Aslan bu maçla birlikte Süper Lig'de bu sezon evinde 15. karşılaşmasına çıktı. Galatasaray söz konusu müsabakalarda 12 galibiyet alırken, 1 kez de kaybetti. 2 maç da berabere sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, evinde ligde bu sezon sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.