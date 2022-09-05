İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2022 Salı / 10 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2467
  • EURO
    18,0515
  • ALTIN
    1000.71
  • BIST100
    3403.48
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray evindeki ilk galibiyetini aldı
Spor

Galatasaray evindeki ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 yenen Galatasaray, bu sezon evinde ilk galibiyetini aldı.

IHA5 Eylül 2022 Pazartesi 23:29 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasıyla Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Nef Stadyumu'nda ilk kez kazandı. Sarı-kırmızılılar daha önce evinde oynadığı Giresunspor'a kaybetmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar daha sonra Bafetimbi Gomis'in golü ile devreye 1-1 eşitlikle girdi. İlk yarının sonlarına doğru Abdülkerim Bardakcı ile 10 kişi kalan Aslan, ikinci yarıda Gomis ile bir penaltıdan da yararlanamadı. Cimbom, mücadelenin 90+1. dakikasında Stelios Kitsiou'nun kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon evinde daha önce Giresunspor ile karşılaşan ve 1-0 mağlup ayrılan Galatasaray böylece Nef Stadyumu'nda oynadığı 2. maçında ilk galibiyetini elde etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.