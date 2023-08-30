Galatasaray, Eyüp Aydın ile anlaşmaya vardı

Galatasaray, Bayern Münih II'den Eyüp Aydın'la anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı takım 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yaptığı görüşmeler sonrası oyuncuyla anlaşmaya vardı. Eyüp Aydın, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray, Eyüp Aydın transferi için Bayern Münih ile görüşmelerine devam ediyor.

Galatasaray'ın Alman ekibiyle anlaşması durumunda transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

BAYERN II PERFORMANSI

Eyüp Aydın'ın Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Genç futbolcu, Bayern Münih II'de çıktığı 54 maçta 4 gol attı ve 10 asist yapma başarısı gösterdi.