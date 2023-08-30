İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2023 Perşembe / 14 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7181
  • EURO
    29,5465
  • ALTIN
    1668.1
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Eyüp Aydın ile anlaşmaya vardı
Spor

Galatasaray, Eyüp Aydın ile anlaşmaya vardı

Galatasaray, Bayern Münih II'den 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'la anlaşma sağladı.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 23:53 - Güncelleme:
Galatasaray, Eyüp Aydın ile anlaşmaya vardı
ABONE OL

Galatasaray, Bayern Münih II'den Eyüp Aydın'la anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı takım 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yaptığı görüşmeler sonrası oyuncuyla anlaşmaya vardı. Eyüp Aydın, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray, Eyüp Aydın transferi için Bayern Münih ile görüşmelerine devam ediyor.

Galatasaray'ın Alman ekibiyle anlaşması durumunda transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

BAYERN II PERFORMANSI

Eyüp Aydın'ın Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Genç futbolcu, Bayern Münih II'de çıktığı 54 maçta 4 gol attı ve 10 asist yapma başarısı gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.